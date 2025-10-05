إعلان

مطار فيلنيوس يعلق الرحلات بسبب اقتراب مناطيد الهواء الساخن

كتب : مصراوي

02:42 ص 05/10/2025

مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا

وكالات

أعلن مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بسبب ورود معلومات عن اقتراب مناطيد الهواء الساخن.

وقالت ادارة المطار في بيان: "تلقى مطار فيلنيوس معلومات تفيد بتعليق حركة الطيران مؤقتا، واتخذ القرار بسبب احتمال توجه سلسلة من مناطيد الهواء الساخن باتجاه المطار".

وتم تحويل بعض الرحلات الجوية القادمة إلى العاصمة الليتوانية إلى مطاري كاوناس وريجا، وتم إلغاء الرحلة إلى هلسنكي.

وصرح فيلمانتاس فيتكاوسكاس، رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أنه تم رصد عدة مناطيد قرب بلدة بالتوجي فوكي في مقاطعة فيلنيوس، مشيرا إلى أن تعليق حركة الملاحة الجوية قد يستمر لعدة ساعات.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي 27 سبتمبر، سجل جهاز الأمن العام في فيلنيوس تحليق مسيرات قرب المطار، وفقا لروسيا اليوم.

كما أبلغ عن طائرة مسيرة واحدة في 21 أغسطس وفي كلتا الحالتين، علقت الرحلات مؤقتا، وحول مسار الطائرات إلى مطارات أخرى.

