عمره 5 سنوات.. الأمير تشارلز أصغر وريث عرش في العالم

وكالات

شهدت لوكسمبورغ، أمس الجمعة، حدثًا تاريخيًا مع تتويج الأمير غيوم، البالغ من العمر 43 عامًا، دوقًا جديدًا للدوقية الأوروبية الصغيرة، خلفًا لوالده الدوق هنري (70 عامًا) الذي خدم البلاد طيلة 25 عامًا.

وحضر مراسم التنصيب عدد من كبار الشخصيات الأوروبية، من بينهم أفراد من العائلتين الملكيتين في هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما أقيم حفل رسمي مساء اليوم تكريمًا لهذه المناسبة.

وتتواصل الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، تشمل جولة تقليدية للدوق الجديد في أنحاء البلاد، على أن تختتم بقداس رسمي يوم الأحد في كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية بقيادة رئيس الأساقفة جان كلود هوليريش.

وبانتقال العرش، يصبح الأمير تشارلز، نجل غيوم البالغ من العمر خمس سنوات، أصغر وريث للعرش في العالم، متفوقًا على نظرائه في بوتان وموناكو، وفي حال تعذّر ممارسته لمهامه حتى بلوغه سن الرشد، سيُعيَّن عمه الأمير فيليكس (41 عامًا) وصيًا على العرش حتى عام 2038.

في مثل هذا السيناريو، يُرجَّح أن يُعيَّن الأمير فيليكس، شقيق غيوم الأصغر، والبالغ من العمر 41 عامًا، وصيًا على العرش، وسيُمارس الوصاية حتى بلوغ ابن أخيه سن الرشد في عيد ميلاده الثامن عشر، في 10 مايو 2038.

تُعد لوكسمبورغ، التي انفصلت تاريخيًا عن فرنسا وبلجيكا وألمانيا في القرنين السابع عشر والتاسع عشر، دولة ديمقراطية برلمانية يرأسها الدوق الأكبر، في نظام ملكي دستوري مشابه لنظيريه في المملكة المتحدة وبلجيكا.