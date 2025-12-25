إعلان

إسرائيل.. مقتل جندي بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمالي البلاد

كتب- عبد الله محمود

11:58 م 25/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجندي توفي بعد نقله إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته، موضحة ان هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، لانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعدما أطلق النار على نفسه، ليرتفع عدد الجنود الذين انتحروا منذ بداية الحرب على غزة إلى 61 عسكريا.

قبل ذلك بوقت قصير، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا أُصيب بإطلاق نار في قاعدة عسكريا، لكنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وكشف تقرير إسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، ان 279 جنديا حاولوا الانتحار منذ بداية عام 2024.

