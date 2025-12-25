ميلوني: "2025 عام صعب.. لكن لا تقلقوا العام المقبل سيكون أسوأ بكثير"



نشرت السلطات السورية صورة للمدعو "طه الزعبي" المعروف بـ"والي دمشق" بعد اعتقاله في محيط دمشق.

أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في بيان صحفي، بالآتي: "في عملية أمنية استباقية معقدة، نفذت قوات الأمن السورية بالتعاون مع الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية نوعية أدت إلى إحباط مخطط إرهابي وضرب شبكة خطيرة تابعة لتنظيم داعش كانت تعمل في محيط العاصمة دمشق".

وأوضح أن العملية التي تمت في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، جاءت ثمرة متابعة استخباراتية مكثفة ورصد دقيق، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز العناصر الخطيرة، وهو المطلوب المدعو طه الزعبي والمعروف بألقاب "أبو عمر طبية" ووالي دمشق للتنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى عدد من مساعديه المباشرين".

أفاد الدالاتي في بيان الصحفي، أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط حزام ناسف جاهز للاستخدام وسلاح حربي كان بحوزة الخلية، ما يشير إلى نيتها القيام بهجمات.

وأكد العميد الدالاتي، أن هذه العملية تمثل ضربة قاصمة لبنية التنظيم الإرهابي في المحافظة، وتؤكد الجاهزية القصوى والمتابعة الاستخباراتية الدقيقة التي تعمل بها أجهزتنا الأمنية بالتعاون مع حلفائها لمواجهة أي تهديد، مهما كان حجمه، يستهدف أمن واستقرار المحافظة ومحيط العاصمة.

ووجّه قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق رسالة تحذير قوية بقوله: "نُوجّه رسالة واضحة إلى كل من تسوّل له نفسه الانخراط في مشروع الإرهاب أو تقديم الدعم لتنظيم داعش، بأن يد العدالة ستطاله أينما كان، لن يكون هناك مأوى آمن للإرهابيين على أرض سوريا. أمن سوريا وسلامة مواطنيها خط أحمر، وسنواصل الضرب بيد من حديد حتى تطهير كامل تراب الوطن من فلول الإرهاب وأوكاره"، وفقا لروسيا اليوم.