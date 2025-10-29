هاجم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقال: "لن يكون لهم دور في إيصال المساعدات الإنسانية في غزة، لأنهم يتبعون حماس، ويوجد من ثماني إلى عشر منظمات إغاثة تعمل في غزة، لكن الأونروا لن تكون من بينها".

جاءت تصريحات روبيو أثناء حديثه في مؤتمر صحفي عقده في مقر التنسيق المدني العسكري الأمريكي الإسرائيلي بمستوطنة كريات غات.

وقال المكتب الإعلامي لـ "الأونروا" في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، ردًا على هذه التصريحات، إن الأونروا تواجه منذ فترة طويلة حملات تضليل ومعلومات مغلوطة، بما في ذلك ما يتعلق بموظفيها وعملياتها.

وأوضح، أن الحملات تتصاعد منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. رغم أن النتائج الأخيرة لمراجعة مستقلة أجرتها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة خلصت إلى أن الوكالة "تمتلك نهجًا أكثر حيادية مقارنة بغيرها من الكيانات الأممية أو المنظمات غير الحكومية المشابهة.

وأكد مكتب الأونروا، لم يتم إثبات الادعاء الإسرائيلي بأن الوكالة مخترقة من قبل حماس، كما لم تثبت مزاعم انعدام حيادها، مضيفًا أن الادعاءات ليست حقائق حتى وإن تم تكرارها مرارًا.

وتتعارض تصريحات روبيو مع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، إذ نصت الفقرة الثامنة على أن توزيع المساعدات بغزة سيكون فقط عبر الأمم المتحدة ووكالاتها بالإضافة إلى الهلال الأحمر والمؤسسات الدولية غير المنحازة إلى أي طرف.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت أنه لا يمكن لأي منظمة غير الأونروا تقديم الدعم لمواطني غزة إذ يظل وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيويًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.