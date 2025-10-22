الخارجية الأمريكية توضح لمصراوي موقفها من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا



وكالات

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على جائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

ربما كان الأمر تعويضا عن خسارته لجائزة نوبل، التي فازت بها الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، ترامب يتسلم جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة ريتشارد نيكسون.

وتسلم الرئيس ترامب، جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة ريتشارد نيكسون، ومن بين الذين قدموا الجائزة تريشيا نيكسون كوكس، ابنة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، إلى جانب روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق، وجيم بايرون، القائم بأعمال أمين الأرشيف الأمريكي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة ريتشارد نيكسون، فإن الجائزة، التي تأسست في عام 1995، تمنح للأشخاص الذين "يجسدون هدف نيكسون مدى الحياة المتمثل في تشكيل عالم أكثر سلاما".

ويأتي تكريم ترامب بعد دوره المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أعلن قبل يومين من منح جائزة نوبل للسلام.

كانت لجنة نوبل في أوسلو قد أعلنت منح الجائزة لهذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تقديرا لجهودها المستمرة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، وفقا لروسيا اليوم.