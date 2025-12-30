إعلان

احتجاجات في الصومال منذ اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

كتب : مصراوي

10:55 م 30/12/2025

احتجاجات في الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

احتشد عشرات الآلاف من الصوماليين في شتى أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء احتجاجا على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وهي الخطوة التي أدانتها ما يربو على 20 دولة باعتبارها اعتداء على سيادة الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

من جهة أخرى، وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعلان إسرائيل.

واحتجت الصومال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين ضد اعتراف إسرائيل بالإقليم، مشيرة إلى أنها تمثل مشكلات أمنية إقليمية، وأدان ممثل إسرائيل هذه التصريحات باعتبارها كيلا بمكيالين؛ لأن دولا أخرى اعترفت بفلسطين كدولة، وقال الممثل الخاص للولايات المتحدة إن موقف البلاد إزاء الصومال ما زال كما هو.

وأصبحت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أول دولة تعترف بأرض الصومال، مما أثار إدانة شديدة من قبل تركيا، التي هي في خلاف بالفعل مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة، فضلا عن الصومال ودول أخرى.

وأعلن إقليم أرض الصومال الاستقلال عن الصومال في 1991 أثناء الانزلاق إلى براثن الصراع ولم تعترف به أي دولة في العالم حتى يوم الجمعة الماضي رغم أن لديه حكومته وعملته الخاصتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات الصومال أرض الصومال إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟