احتجاجات في الصومال منذ اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

وكالات

احتشد عشرات الآلاف من الصوماليين في شتى أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء احتجاجا على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وهي الخطوة التي أدانتها ما يربو على 20 دولة باعتبارها اعتداء على سيادة الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

من جهة أخرى، وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعلان إسرائيل.

واحتجت الصومال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين ضد اعتراف إسرائيل بالإقليم، مشيرة إلى أنها تمثل مشكلات أمنية إقليمية، وأدان ممثل إسرائيل هذه التصريحات باعتبارها كيلا بمكيالين؛ لأن دولا أخرى اعترفت بفلسطين كدولة، وقال الممثل الخاص للولايات المتحدة إن موقف البلاد إزاء الصومال ما زال كما هو.

وأصبحت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أول دولة تعترف بأرض الصومال، مما أثار إدانة شديدة من قبل تركيا، التي هي في خلاف بالفعل مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة، فضلا عن الصومال ودول أخرى.

وأعلن إقليم أرض الصومال الاستقلال عن الصومال في 1991 أثناء الانزلاق إلى براثن الصراع ولم تعترف به أي دولة في العالم حتى يوم الجمعة الماضي رغم أن لديه حكومته وعملته الخاصتين.