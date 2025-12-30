الكويت تشيد بحرص السعودية والإمارات على دعم استقرار المنطقة

الكويت - (د ب أ)

أكدت دولة الكويت متابعتها الحثيثة للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، معربة عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ومشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني، بما يضمن تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت تجدد التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلان ركيزة أساسية من ركائز أمنها الوطني، انطلاقًا من أواصر الأخوة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس.

وأشادت دولة الكويت بالنهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهما على دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيم ومبادئ مشتركة.

وأكدت الكويت في هذا السياق استمرارها في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام في المنطقة.