الشرطة تداهم مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم .. فما القصة؟

بوينس آيرس - (د ب أ)

قامت الشرطة بتفتيش مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كجزء من تحقيقات في شبهة اختلاس وغسيل أموال، بحسب ما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

ويبحث المحققون عن وثائق متعلقة بمعاملات بين الاتحاد الأرجنتيني وشركة "تور برود إنتر".

وتشير التقارير إلى أن الشركة المسجلة في الولايات المتحدة حصدت أكثر من 260 مليون دولار أمريكي، من عائدات الرعاية والبث نيابة عن الاتحاد على مدار السنوات الأربعة الماضية.

وفي الوقت الذي تم فيه استخدام معظم هذه الأموال لدعم أنشطة الاتحاد، فإن هناك مزاعم بأنه قد تم تحويل 42 مليون دولار أمريكي إلى 4 شركات مسجلة بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لا ناسيون".

وتشير التقارير إلى أن هذه الشركات أسسها أشخاص يشتبه في كونهم واجهات في الأرجنتين.

ونفى الاتحاد الأرجنتيني ارتكاب أي مخالفات.

وفقا للتقارير فإن الشركات دفعت فواتير بملايين الدولارات، مقابل طائرات خاصة ويخوت فاخرة وسيارات وعقارات.

وفي البداية لم يتضح من المستفيد بشكل نهائي من هذه المعاملات.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني، في بيان له، وجود عقد ساري المفعول مع شركة "تور برود إنتر" لتمثيل مصالحه التجارية في الخارج.

وأوضح الاتحاد أن العلاقة التجارية خضعت لمراجعة المحاكم في كل من الولايات المتحدة والأرجنتين، ولم يتم رصد أي مخالفات.