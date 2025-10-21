بحضور وزراء ومسؤولين.. سفارة قبرص بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني

كتب وتصوير هاني رجب

نظمت سفارة قبرص بالقاهرة، الثلاثاء، حفلا بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الوزراء والمسؤولين بمن فيهم وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، والمدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو د. خالد العناني، والمدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير د. أحمد غنيم، ووزير البترول السابق طارق الملا، ووزير الهجرة السابقة نبيلة مكرم، ووزيرة الهجرة السابقة سها جندى، ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.

كذلك، شارك عدد من الدبلوماسيين ممثلي دول: كوبا، العراق، بنجلاديش، النرويج، صربيا، اليونان، لبنان، البوسنة والهرسك، ألبانيا، تايلاند، اليابان، الأرجنتين، ألمانيا، بلغاريا، هولندا، الفاتيكان، المجر، شيلى، أوكرانيا، الدومينيكان، فنزويلا.

كما حضر بعض السياسيين والإعلاميين، مثل المهندس حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والمؤرخة الدكتورة عواطف سراج الدين والإعلامية ماجدة برسوم، والفنانة ثريا بهجت.