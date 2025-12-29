لابيد ينتقد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: سيدخلنا في سلسلة من التوترات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه قلِق بشأن عدم وجود أي أفكار لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما سيحدث في غزة، معتبرًا أن هذا سيجعل إسرائيل دولة تابعة.

وأضاف لابيد: "حكومتنا لا تملك أي خطة بشأن ما سيحدث في غزة بعد خمس سنوات والجهة التي ستديرها"، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تملك أي سياسة خارجية وأنها باتت اليوم جسمًا مشلولًا من الناحية الدبلوماسية.

وانتقد لابيد اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال الانفصالي، قائلًا "سيدخلنا (الاعتراف) في سلسلة من التوترات".

وفي سياق متصل، قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني جانتس، إن رئيس الوزراء نتنياهو خضع للمتطرفين، وإن إسرائيل تفقد ما وصفها بـ"إنجازاتنا الاستراتيجية" التي كبدتها أثمانًا باهظة.

وزعم جانتس، أن إيران تعيد تسليح نفسها ويجب أن تعمل إسرائيل ضدها مرة أخرى، مضيفًا "حزب الله لم يُنزع سلاحه بعد ولا يوجد أي تقدم في التطبيع مع لبنان رغم مرور عام على الضربة التي وجهناها للحزب".

فيما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إنه "لا يجب أن نسمح ببدء إعمار غزة قبل إعادة جثة آخر أسير".