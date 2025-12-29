مقديشيو (أ ش أ)

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، الاثنين، مظاهرةً حاشدة تنديدًا بإعلان الاحتلال الإسرائيلى اعترافه بإقليم (أرض الصومال)، في خطوة اعتبرها المتظاهرون انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الاثنين، أنه شارك في المظاهرة المئات من سكان العاصمة مقديشيو ، وعبّروا عن غضبهم الشديد من الخطوة الإسرائيلية .. مؤكدين دعمهم الكامل للدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الوطنية، مرددين شعارات رافضة لأي مساس بسيادة الصومال، ومشددين على أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الجمهورية.

ويأتي هذا التحرك الشعبي عقب إعلان إسرائيل نيتها الاعتراف بإدارة المناطق الشمالية من الصومال (أرض الصومال) كدولة مستقلة، وهو ما قوبل برفض واسع من الحكومة والشعب الصومالي، الذين اعتبروا الخطوة اعتداءً مباشرًا على سيادة الصومال ووحدته الوطنية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة ، وهو ما لاقى رفضا عربيا وإقليميا وإسلاميا كونه يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.