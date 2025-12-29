إعلان

"حنظلة" الإيرانية تفضح مستندات رئيس مكتب نتنياهو وتهدد بنشر المزيد

كتب : مصراوي

02:39 م 29/12/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" بدأت نشر معلومات من هاتف رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اختراقه.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، بأن "حنظلة" بدأت في نشر "مستندات وصور وقوائم جهات اتصال تزعم استخراجها من هاتف تساحي برافرمان، رئيس مكتب نتنياهو".

وفي السياق ذاته، قالت القناة 14 العبرية، إنه بعد وقت قصير من إعلان "حنظلة" اختراقها الهاتف المحمول الخاص بـ برافرمان، بدأت بنشر مواد يُزعم أنها من الجهاز.

وذكرت القناة 14، أن مجموعة القرصنة الإيرانية نشرت حتى الآن 110 صفحات من قوائم جهات الاتصال، والرقم الشخصي لبرافرمان.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن "حنظلة" قامت بنشر "أرقام وأسماء شخصيات عامة ومسؤولين في مجال الأمن والإعلام، وبعض المراسلات المحددة، ومستندات غير سرية، وفيديوهات وصور من مناسبات خاصة".

وأمس الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قراصنة اخترقوا هاتف رئيس مكتب نتنياهو والمرشح لمنصب سفير إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تساحي برافرمان، وبدأوا بنشر مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين.

وبدورها، أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" مسؤوليتها عن عملية اخترقت جهاز آيفون 16 برو ماكس الخاص بـ برافرمان. وجاء في رسالة التهديد التي أرسلتها: "لدينا كل شيء: محادثات مشفرة، معاملات سرية، انحلال أخلاقي واقتصادي مخزٍ، إساءة استخدام للسلطة، ابتزاز، رشوة".

كما هددت مجموعة القرصنة الإيرانية بنشر معلومات عن قضية "قطر جيت"، فضلًا عن المزيد من الأسرار في هاتف تساحي برافرمان.

اختراق هاتف رئيس مكتب نتنياهو.. وقرصنة إيرانية تعلن مسؤوليتها

حنظلة القرصنة الإيرانية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

