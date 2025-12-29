استفتاء ووقف النار 60 يومًا.. زيلينسكي يضع شروط السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أي خطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ حوالي 4 سنوات يجب أن تكون موقّعة من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والأوروبيين.

وأضاف زيلينسكي، اليوم الاثنين خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "إذا ما مضينا قدمًا، وأنا آمل فعلًا أن نمضي بسرعة، في خطة من 20 بندًا، لا بد من أن تحمل تواقيع 4 أطراف هي أوكرانيا وأوروبا وأمريكا وروسيا".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن خطة السلام الأمريكية المطروحة والمكونة ‌من 20 نقطة لإنهاء الحرب يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، للصحفيين في ⁠محادثة عبر تطبيق واتساب، إنه يجب وقف إطلاق النار لمدة 60 ‌يومًا على الأقل لإجراء مثل هذا الاستفتاء.

كما أعلن زيلينسكي، أن الأحكام العرفية التي تم فرضها في أوكرانيا جراء الحرب الروسية، خاصةً تلك التي تحظر على الرجال في سن التجنيد مغادرة البلاد، لن تُرفع إلا بعد حصول كييف على الضمانات الأمنية المطلوبة وبعدها يمكن اعتبار الحرب منتهية.

اقرأ أيضًا:

زيلينسكي: طلبت من ترامب ضمانات أمنية تصل إلى 50 سنة