انطلق قبل قليل الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، برئاسة السفير حمد الزعابي، مندوب دولة الإمارات لدى الجامعة العربية، وبمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى "أرض الصومال"، بناءً على طلب جمهورية الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

وأكد السفير حمد الزعابي مندوب الإمارات لدى الجامعة العربية على تضامن الدول الأعضاء للصومال، كما أكد على دعم الإمارات المطلق للصومال بما يحقق وحدته و سيادته و استقراره ووحدة أراضيه.

أما السفير علي عبدي اواري مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، فقد اوضح أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف بالغ الخطورة للتباحث حول اعتداء الإحتلال الإسرائيلي على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

كما أكد خلال كلمته؛ أن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي بالصومال - ما يسمى "إقليم أرض الصومال" هو عمل عدواني واستفزازي ومرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل انتهاكا فاضحا وغير مسبوق للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ولميثاق جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي، ويمثل تحديا سافرًا الإرادة المجتمع الدولي واستخفافا بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.