إعلام عبري: نتنياهو عرض فتح معبر رفح قبل لقاء ترامب

كتب : مصراوي

01:59 م 29/12/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض يوم الأحد فتح معبر رفح الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي في كلا الاتجاهين، كخطوة تهدف لإظهار حسن النية قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح المصدر أن نتنياهو تراجع عن هذا القرار لاحقًا نتيجة معارضة كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين في البيت الأبيض مخاوفهم من أن تتسبب إجراءات نتنياهو في عرقلة عملية السلام وربما استئناف العمليات العسكرية مع حركة "حماس".

كما صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن نتنياهو يسعى لإيقاف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى تأثير ذلك على جهود استقرار القطاع.

بنيامين نتنياهو معبر رفح دونالد ترمب الرئيس الأمريكي إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش

