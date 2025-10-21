إعلان

أمريكا تؤكد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق

كتب : مصراوي

11:04 م 21/10/2025

وزارة الخارجية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال مع رئيس وزراء العراق جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن روبيو شدد على ضرورة نزع سلاح المليشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق، مؤكدة أن تلك المليشيات تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن المليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد العراقية لصالح إيران، موضحة أن روبيو أكد التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران الميليشيات الموالية لإيران في العراق صفقات تجارية أمريكية في العراق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟