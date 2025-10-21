أمريكا تؤكد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال مع رئيس وزراء العراق جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن روبيو شدد على ضرورة نزع سلاح المليشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق، مؤكدة أن تلك المليشيات تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن المليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد العراقية لصالح إيران، موضحة أن روبيو أكد التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة.