الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة

في تعليق على تطورات الأوضاع الأخيرة في غزة، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تُركّز على تنفيذ اتفاق السلام، وتعمل جاهدة مع الدول الشركاء على تحقيق ذلك.



وفي تصريحات خاصة لموقع مصراوي عبر البريد الإليكتروني، رفض المسؤول الرد على إمكانية تدخل أمريكا عسكريا أو مخابراتيا للسيطرة على الأوضاع في غزة في ظل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بخرق وقف إطلاق النار، قال: "لن نُفصّل المحادثات الدبلوماسية الخاصة الجارية".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في تصريحات للصحفيين الأحد، أن الهدنة بين إسرائيل وحماس لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن حماس لم تخرق الهدنة موجها اللوم إلى بعض ما وصفهم بالـ " متمردين" داخل الحركة.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال ألقى 153 طنا من القنابل على غزة أمس، ردا على مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس، وفق زعمه.



فيما نفت حماس أي علاقة لها باشتباكات وقعت في رفح، لاسيما وأن المنطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمجموعاتها منذ أشهر. وشددت على أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار