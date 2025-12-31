من نيوزيلندا إلى الصين وأستراليا.. احتفالات دول العالم بعام 2026- صور

استقبلت دول عدّة حول العالم العام الجديد 2026 باحتفالات شعبية مع حلول اليوم الخميس، إذ ودّعت بعض العواصم العام 2025 وتحدياته.

وتمتد الفترة بين إعلان أول دولة عن دخول العالم الجديد، وحتى آخر دولة 26 ساعة لاستقباله في 39 منطقة زمنية مختلفة.

وصل منتصف الليل أولا إلى بعض جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك تونجا وكيريتيماتي ونيوزيلندا.

أستراليا.. بداية عام جديدة بعد نهاية 2025 "مأساوية"

وفي أستراليا، استهلت سيدني عام 2026 بعرض مذهل للألعاب النارية، لمسافة امتدت إلى قرابة 7 كيلومترات عبر مبان وسفن على طول مينائها، فضلا عن عرض لشلال جسر ميناء سيدني.

وشهدت الاحتفالات بالعام الجديد انتشارا أمنيا مكثفا، على خلفية هجوم شاطئ بواندي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في فعالية يهودية.

وفي تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، وقف منظمو الاحتفالات دقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجوم، كما تمت إضاءة جسر الميناء باللون الأبيض وعرض الشمعدان اليهودي على دعاماته.

وقالت كلوفر مور عمدة العاصمة سيدني: "بعد نهاية مأساوية للعام في مدينتنا. نأمل أن توفر ليلة رأس السنة الجديدة فرصة للتأمل والتطلع بامل إلى عام 2026 سلمي وسعيد".

فعاليات متواضعة في إندونيسيا وهونج كونج

في إطار تضامنها مع سكان المناطق التي دمرتها الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت مدينة سومطرة قبل شهر وأسفرت عن مصرع 1100 شخص، قلصت المدن الإندونيسية احتفالاتها بالعام الجديد.

وتركّزت الاحتفالات في العاصمة جاكرتا، على الصلاة من أجل الضحايا، فيما استُبدلت الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية في جزيرة بالي بفعالية ثقافية تضمنت رقصات تقليدية.

كذلك، استقبلت هونج كونج العام الجديد بجراح نفسية على خلفية مصرع 161 شخصا على الأقل في حريق هائل في نوفمبر الماضي.

وامتنعت البلاد عن إقامة احتفالها المعتاد فوق ميناء فيكتوريا الشهير، واكتفت بتحويل واجهات معالمها البارزة إلى ساعات عد تنازلي، وتقديم عرض ضوئي عند منتصف الليل.

سيول

وفي كوريا الجنوبية، احتشد آلاف المواطنين في العاصمة سيول عند جناح أجراس بوسينجاك، حيث قُرع الجرس 33 مرة عند منتصف الليل، في تقليد متجذّر في علم الكونيات عند البوذيين، ويرمز إلى السماوات الـ33.

ويعتقد البوذيون، أن دقات الأجراس تجلب السلام والازدهار وتبدد الحظ السئ في العام الجديد.

الصين وعام الحصان

إلى الغرب وعلى بعد قرابة ساعة، شاهد الجمهور عند سور الصين العظيم احتفالات تضمنت عروض طبول في ممر جويونج، إذ رفع المحتفلون لافتات تحمل رمز الحصان كتب عليها 2026، حيث سيصادف شهر فبراير المقبل بداية عام الحصان في التقويم القمري الصيني.

كرواتيا

أمّا في كرواتيا، انطلقت الاحتفالات في وقت مبكر، إذ اعتادت مدينة فوزين منذ عام 2000 على بدء العد التنازلي لنهاية العام عن الظهيرة، وهو تقليد امتد لاحقا إلى جميع مدن البلاد.

وفي وضح النهار، رقص الجمهور احتفالا بالعام الجديد، فيما قفز بعض الشباب ممن يرتدون قبعات بابا نويل في مياه بحيرة باير المتجمدة.

في عدّة عواصم أخرى حول العالم، بدأت الاستعدادات للاحتفال بالعام الجديد مع حلول منتصف ليل الخميس/ الجمعة. ففي مدينة نيويورك الأمريكية أقام المنظمون حواجز أمنية ومسارح لاستقبال الحشود التي ستتوافد إلى ميدان "تايمز سكوير" لمشاهدة إسقاط الكرة السنوية.