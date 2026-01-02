باكستان تؤكد دعمها الثابت لمبدأ "الصين الواحدة"

إسلام آباد- (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية موقف بلادها الثابت الداعم لجمهورية الصين الشعبية في ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بمضيق تايوان.. مشددة على التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن باكستان والصين ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة تعاونية استراتيجية شاملة في جميع الظروف.

وأوضح أن إسلام آباد تجدد دعمها المستمر لبكين في جميع القضايا المتعلقة بمصالحها الأساسية، بما في ذلك قضية تايوان.. مؤكداً أن باكستان تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، وستواصل التزامها الثابت بمبدأ "الصين الواحدة".

ويأتي هذا الموقف في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة تشهدها منطقة مضيق تايوان، وما يرافقها من اهتمام ومواقف متباينة على الساحة الدولية.