إعلان

باكستان تؤكد دعمها الثابت لمبدأ "الصين الواحدة"

كتب : مصراوي

02:54 م 02/01/2026

المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد- (أ ش أ)
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية موقف بلادها الثابت الداعم لجمهورية الصين الشعبية في ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بمضيق تايوان.. مشددة على التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن باكستان والصين ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة تعاونية استراتيجية شاملة في جميع الظروف.
وأوضح أن إسلام آباد تجدد دعمها المستمر لبكين في جميع القضايا المتعلقة بمصالحها الأساسية، بما في ذلك قضية تايوان.. مؤكداً أن باكستان تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، وستواصل التزامها الثابت بمبدأ "الصين الواحدة".
ويأتي هذا الموقف في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة تشهدها منطقة مضيق تايوان، وما يرافقها من اهتمام ومواقف متباينة على الساحة الدولية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الباكستانية جمهورية الصين الشعبية طاهر أندرابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً