إعلان

آلاف المواطنين يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

كتب : مصراوي

02:17 م 02/01/2026

المسجد الأقصى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رام الله- (أ ش أ)
أدى آلاف المواطنين، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة؛ حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.
ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من محيط البلدة القديمة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة الجمعة المسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال المسجد الأقصى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً