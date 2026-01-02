آلاف المواطنين يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله- (أ ش أ)

أدى آلاف المواطنين، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة؛ حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من محيط البلدة القديمة.