الجيش الإسرائيلي: استهداف منشآت وموقع تدريب لحزب الله جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات على عدة أهداف في لبنان، شملت منشآت تابعة لحزب الله في مناطق متعددة في الجنوب.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف موقع تدريب تستخدمه وحدة النخبة التابعة لحزب الله المدعوم من إيران، بالإضافة إلى مبان يزعم أنها تستخدم كمستودعات للأسلحة.

كانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت صباح اليوم الجمعة ، قنبلة على حفارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.