إعلان

الجيش الإسرائيلي: استهداف منشآت وموقع تدريب لحزب الله جنوب لبنان

كتب : مصراوي

03:49 م 02/01/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات على عدة أهداف في لبنان، شملت منشآت تابعة لحزب الله في مناطق متعددة في الجنوب.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف موقع تدريب تستخدمه وحدة النخبة التابعة لحزب الله المدعوم من إيران، بالإضافة إلى مبان يزعم أنها تستخدم كمستودعات للأسلحة.

كانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت صباح اليوم الجمعة ، قنبلة على حفارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي لبنان حزب الله إيران طائرة مسيرة مسيرة إسرائيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً