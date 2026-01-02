كييف- (أ ب)

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعيين رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف في منصب كبير موظفي ديوان الرئاسة، عقب استقالة أندري يرماك بعد فضيحة فساد قبل شهر.

وفي منشور على تطبيق تليجرام، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة الآن للتركيز أكثر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن الأوكرانية والمسار الدبلوماسي للمفاوضات، وهي المجالات التي سوف تقع ضمن اختصاص مكتب الرئيس الذي سيقوده بودانوف.

وقاد بودانوف وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المعروفة اختصارا بـ"جي يو آر"، منذ 2020. وخلال فترة ولايته نفذت الوكالة سلسلة من العمليات رفيعة المستوى داخل روسيا حيث استهدفت قدراتها العسكرية والطاقة.

وعزل زيلينسكي يرماك، كبير موظفي ديوان الرئاسة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما فتش مسؤولو مكافحة الفساد مقر يرماك في إطار تحقيق في قضية فساد مزعومة في قطاع الطاقة.