بدء التحقيق في أسباب نشوب حريق أودى بحياة 40 شخصا في سويسرا

فيينا- (د ب أ)

تبحث جهات التحقيق في سويسرا عن أسباب الحريق المروع الذي أسفر عن مقتل 40 شخصا في منتجع تزلج بجبال الألب، حيث يعكف المحققون على فحص مقاطع فيديو من موقع الحريق حيث كان يقام حفل بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.

وأثارت صور تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن سبب اندلاع الحريق، الذي انتشر بسرعة البرق في الحانة.

ويظهر في مقاطع مصورة لم يتم التحقق منها أشخاص يمسكون زجاجات شمبانيا بها أعواد ألعاب نارية قرب السقف. وتطاير الشرر صوب ما يبدو كسقف مزين قبل أن تشتعل فيه النيران.

وقال متحدث باسم الشرطة السويسرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "كما هو الحال في جميع القضايا، نحقق في جميع الاتجاهات".

وقالت بياتريس بيلود، ممثلة الادعاء العام في كانتون فاليه في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس إنه يتم فحص الهواتف المحمولة التي تم العثور عليها بمسرح الحادث.

وقالت الشرطة السويسرية أمس الخميس إن نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 115 آخرون في الحريق الذي شب في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج بجبال الألب السويسرية.

وقال قائد شرطة فاليه، فريدريك جيسلر، خلال مؤتمر صحفي، إن نحو 115 شخصا أصيبوا، معظمهم بجروح خطيرة، في حريق حانة "لو كونسـتيلـيشن" حوالي الساعة 130 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

ويعد منتجع كرانس مونتانا، الواقع في فاليه، وجهة سياحية خلابة.