إعلان

فيديو وصور.. تصاعد الاحتجاجات في إيران وسقوط قتلى ومصابين

كتب-عبدالله محمود:

06:58 م 01/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تصاعد الاحتجاجات في إيران وسقوط قتلى ومصابين (1)
  • عرض 4 صورة
    تصاعد الاحتجاجات في إيران وسقوط قتلى ومصابين (2)
  • عرض 4 صورة
    تصاعد الاحتجاجات في إيران وسقوط قتلى ومصابين (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت العديد من المدن الإيرانية، إضراب عام واحتجاجات واسعة لليوم الخامس على التوالي، في ظل انتشار مكثف للقوات الأمنية في محاولة لاحتواء الوضع.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه وقع العديد من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، بدأت الاحتجاجات يوم الأحد الماضي، بسبب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي في إيران.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية الخميس عن أول مدنيَّين يقتلان خلال التظاهرات.

ومن جانبها، أكدت السلطات الإيرانية، مقتل عنصر متطوع في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة لورستان غرب البلاد.

واتهم نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي، المتظاهرين الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب" بقتل عنصر الحرس الثوري، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأشار بورعلي، إلى أنه استشهد عنصر أمني وأصيب 13 آخرين خلال مواجهتهم للاحتجاجات التي نظمت في مدينة لورستان.

الموساد الإسرائيلي يوجه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين

وعلق جهاز الموساد الإسرائيلي، على الاحتجاجات داخل إيران، داعيًا المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة احتجاجاتهم.

وأكد الموساد في منشور على حسابه باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أنه يدعم المتظاهرين الإيرانيين على الأرض داخل إيران.

وطالب الموساد المتظاهرين بالاستمرار، قائلاً: "اخرجوا للشارع. حان الوقت، إننا معكم، لسنا معكم من بعيد أو بالكلمات فقط. إننا معكم على الأرض كذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصاعد الاحتجاجات في إيران سقوط قتلى ومصابين في إيران إضراب عام واحتجاجات في إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة