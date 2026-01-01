فيديو وصور.. تصاعد الاحتجاجات في إيران وسقوط قتلى ومصابين

شهدت العديد من المدن الإيرانية، إضراب عام واحتجاجات واسعة لليوم الخامس على التوالي، في ظل انتشار مكثف للقوات الأمنية في محاولة لاحتواء الوضع.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه وقع العديد من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، بدأت الاحتجاجات يوم الأحد الماضي، بسبب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي في إيران.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية الخميس عن أول مدنيَّين يقتلان خلال التظاهرات.

ومن جانبها، أكدت السلطات الإيرانية، مقتل عنصر متطوع في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة لورستان غرب البلاد.

🟥 احتجاجات ايران تتصاعد لليوم الرابع وسط إضراب عام في بازار طهران، وأصفهان، حيث انتشرت في أغلب المدن الإيرانية، والجامعات، واستخدمت القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين كافة أساليب القمع من الغاز المسيل الدموع، والرصاص الحي، والضرب بالهراوات، والاعتقالات … #ايران_تنتفض #Iran… pic.twitter.com/oRVBxXQcOx — خلود سلمان 🇧🇭 (@khulood_salman) December 31, 2025

واتهم نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي، المتظاهرين الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب" بقتل عنصر الحرس الثوري، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأشار بورعلي، إلى أنه استشهد عنصر أمني وأصيب 13 آخرين خلال مواجهتهم للاحتجاجات التي نظمت في مدينة لورستان.

الموساد الإسرائيلي يوجه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين

وعلق جهاز الموساد الإسرائيلي، على الاحتجاجات داخل إيران، داعيًا المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة احتجاجاتهم.

وأكد الموساد في منشور على حسابه باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أنه يدعم المتظاهرين الإيرانيين على الأرض داخل إيران.

وطالب الموساد المتظاهرين بالاستمرار، قائلاً: "اخرجوا للشارع. حان الوقت، إننا معكم، لسنا معكم من بعيد أو بالكلمات فقط. إننا معكم على الأرض كذلك".