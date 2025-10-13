مدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يده نحو الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الثنائي في شرم الشيخ، أثناء حديثه عن الجهود المصرية المبذولة لإنهاء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وبقي ترامب باسطًا يده لثوانٍ بينما كان الرئيس السيسي منشغلًا بأسئلة الصحفيين، قبل أن ينتبه إليه ويصافحه بعد تنبيه من أحد الحاضرين، ليعلق ترامب قائلاً: "هذا رجل جيد."

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن السيسي زعيم قوي، وقام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة، وتجمعنا صداقة قوية، مؤكدًا: مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حركة حماس، وتابع: "سنرى كثيرًا من التقدم في الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية، ونثمّن الدور المصري العظيم في المنطقة.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء.