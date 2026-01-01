إعلان

الرئاسة اليمنية: قوات الانتقالي لا تزال في حضرموت وتواصل التصعيد

كتب-عبدالله محمود:

11:13 م 01/01/2026

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العل

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، إن التراجع عن مسارات التصعيد ليس ضعفا وفتح جبهة صراع جديدة سينعكس سلبا على الأوضاع وسيضاعف من معاناة الشعب اليمني.

وأوضح مستشار بالرئاسة اليمنية خلال تصريحات لقناة العربية اليوم الخميس، أن حشد قوات الانتقالي في حضرموت لا يزال مستمرا.

ودعا العليمي، الجميع إلى تجنب كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو دفع الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التعقيد والتصعيد.

وأكد مستشار الرئاسة اليمنية، أن الحكومة لم تغلق أي مؤسسات، لافتًا إلى أن الانتقالي يتمسك بالتصعيد حتى الآن.

وأشار العليمي، إلى أن الرئيس سيتخذ إجراءات ضد الوزراء المؤيدين لسلوك الانتقالي، مؤكدًا أن حركة الملاحة في مطار عدن ستعود.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني قوات الانتقالي لا تزال في حضرموت قوات الانتقالي لا تزال تواصل التصعيد

