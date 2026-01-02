روسيا: مقتل 24 شخصا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

موسكو (د ب أ)

أعلنت القوات الروسية، مقتل أكثر من 24 شخصا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف احتفالا بليلة رأس السنة في قرية خورلي المطلة على البحر الأسود.

وقال رئيس الإدارة الروسية في إقليم خيرسون الواقع جنوبي أوكرانيا، فلاديمير سالدو، إن ثلاث طائرات مسيرة قصفت مقهى في قرية خورلي بينما كانت مجموعة من الأشخاص تحتفل بدخول العام الجديد.

وكان سالدو المسؤول المعين من جانب روسيا قد أفاد في البداية بمقتل 24 شخصا، لكنه ذكر لاحقا أن عدد القتلى أكبر من ذلك، بدون أن يحدد رقما جديدا.

وأضاف سالدو، في منشور على تطبيق تليجرام أن 25 شخصا على الأقل أُصيبوا بجروح.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، مشيرة إلى إصابة نحو 50 شخصا.

وقال الكرملين إن سالدو أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحادث.

ورفضت هيئة الأركان العامة الأوكرانية رواية الكرملين وسالدو، ووصفتها بأنها "تضليل روسي معتاد."

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن هذه الادعاءات تهدف إلى التأثير على شركاء أوكرانيا ومسار مفاوضات السلام.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية لوكالة أنباء "إنترفاكس-أوكرانيا" بأن "قوات الدفاع الأوكرانية تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتنفذ هجماتها حصريا ضد الأهداف العسكرية للعدو، ومرافق مجمع الوقود والطاقة التابع للاتحاد الروسي، وغيرها من الأهداف المشروعة، بهدف تقليص القدرات العسكرية للدولة المعتدية".