إعلان

اندلاع اشتباكات وإطلاق نار في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة اليمنية

كتب : مصراوي

11:19 م 01/01/2026

اندلاع اشتباكات وإطلاق نار في مدينة الغيضة عاصمة م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

شهدت مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، مساء الخميس، إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء المدينة، وسط حالة من التوتر والقلق في أوساط السكان، دون معرفة أسباب ما جرى وفقا لما نشرته وسائل إعلام يمنية.

وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد اليمنية، إن أصوات إطلاق النار سُمعت بشكل متقطع و متزامن في أكثر من موقع داخل المدينة، ما دفع الأهالي إلى البقاء داخل منازلهم خشية اتساع نطاق الأحداث، مع تسجيل حركة محدودة في الشوارع الرئيسية.

وأضافت الصحيفة اليمنية المحلية، أن الأوضاع ظلت متوترة خلال ساعات المساء، دون صدور أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية أو المحلية حول ملابسات إطلاق النار أو الجهات المسؤولة عنه، مؤكدة أن طبيعة الحادثة وأسبابها لا تزال غير معروفة.

ونشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات تفيد باندلاع اشتباكات في مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة اليمنية شرق البلاد، بين قوات وافدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وسكان محليين.

وأظهر الفيديو حالة من التوتر والفوضى في بعض أحياء المدينة، وسط سماع أصوات إطلاق نار، دون ورود معلومات رسمية حتى الآن عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر.

وجاءت الاشتباكات على خلفية توتر متصاعد بين قوات الانتقالي الجنوبي وأهالي الغيضة، في ظل أوضاع أمنية حساسة تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات وإطلاق نار في مدينة الغيضة مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة محافظة المهرة اليمنية اليمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة