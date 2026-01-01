اندلاع اشتباكات وإطلاق نار في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة اليمنية

وكالات

شهدت مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، مساء الخميس، إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء المدينة، وسط حالة من التوتر والقلق في أوساط السكان، دون معرفة أسباب ما جرى وفقا لما نشرته وسائل إعلام يمنية.

وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد اليمنية، إن أصوات إطلاق النار سُمعت بشكل متقطع و متزامن في أكثر من موقع داخل المدينة، ما دفع الأهالي إلى البقاء داخل منازلهم خشية اتساع نطاق الأحداث، مع تسجيل حركة محدودة في الشوارع الرئيسية.

وأضافت الصحيفة اليمنية المحلية، أن الأوضاع ظلت متوترة خلال ساعات المساء، دون صدور أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية أو المحلية حول ملابسات إطلاق النار أو الجهات المسؤولة عنه، مؤكدة أن طبيعة الحادثة وأسبابها لا تزال غير معروفة.

ونشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات تفيد باندلاع اشتباكات في مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة اليمنية شرق البلاد، بين قوات وافدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وسكان محليين.

وأظهر الفيديو حالة من التوتر والفوضى في بعض أحياء المدينة، وسط سماع أصوات إطلاق نار، دون ورود معلومات رسمية حتى الآن عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر.

عاجل: مصادر محلية:



قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تنفذ في الأثناء انتشار أمني وعسكري واسع في المدينة. pic.twitter.com/RckOjlJn7q — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) January 1, 2026

وجاءت الاشتباكات على خلفية توتر متصاعد بين قوات الانتقالي الجنوبي وأهالي الغيضة، في ظل أوضاع أمنية حساسة تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.