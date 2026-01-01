مصادر يمنية: قوات المجلس الانتقالي اختطفت مدير ميناء المكلا

نقلت قناة العربية عن مصادر يمنية توجيه اتهامات لقوات تابعة للمجلس الانتقالي في عمليات خطف وإخفاء قسري تستهدف شخصيات لا تتوافق مع توجهاته.

وأكدت المصادر، في تصريحات اليوم الخميس، أن عناصر مسلحة من المجلس الانتقالي تقف خلف اختطاف مدير ميناء المكلا، المهندس سالم باسمير.

ووجه محافظ حضرموت سالم الخنبشي، برفع الجاهزية والتصدي لأي محاولات لنهب السلاح من قبل قوات المجلس الانتقالي، التي اتهمها بتجاهل المهلة الزمنية للانسحاب.

وقال الخنبشي، في تصريحات لقناة العربية اليوم الخميس، إنه يتابع ببالغ المسؤولية محاولات الفوضى وأعمال النهب التي طالت مرافق السلاح والذخائر في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا.

وحمل محافظ حضرموت، دولة الإمارات مسؤولية ما حدث في مطار الريان كونها لم تقم بتسليمه إلى السلطة المحلية عند انسحابها.