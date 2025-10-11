رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه: قد لا استمر في منصبي لهذا السبب

باريس - (أ ب)

أقر رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه حديثا سيباستيان ليكورنو بأنه ليس هناك "العديد من المرشحين" لوظيفته، وأنه قد لا يستمر طويلا في منصبه نظرا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

ودعا ليكورنو، الذي أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه مساء أمس الجمعة بعد أسبوع من الفوضى السياسية، إلى الهدوء ودعم الأحزاب السياسية لإقرار ميزانية للبلاد قبل المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق.

وينظر إلى تعيينه باعتباره الفرصة الأخيرة لماكرون كي يعيد إحياء ولايته الثانية التي تمتد حتى 2027، ويشار إلى أن معسكره المنتمي لتيار الوسط يفتقر للأغلبية في الجمعية الوطنية ويواجه انتقادا متزايدا حتى داخل صفوف حزبه.

لكن منافسين من اليمين المتطرف إلى اليسار المتطرف انتقدوا قرار ماكرون بإعادة تعيين ليكورنو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في زهاء سنة. وتكافح فرنسا في ظل تحديات اقتصادية متنامية وديون متضخمة، وتفاقم الأزمة السياسية من مشاكلها وتثير القلق في شتى أرجاء الاتحاد الأوروبي.

وقال ليكورنو للصحفيين اليوم السبت: "لا أعتقد أن هناك العديد من المرشحين".

وذكر ليكورنو الذي استقال يوم الاثنين الماضي بعد شهر في منصبه، أنه وافق على العودة بسبب الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية لفرنسا. لكنه أشار إلى أنه سيبقى طالما "تم الوفاء بالشروط" وبدا أنه يقر بمواجهته لخطر الإطاحة به في تصويت بسحب الثقة في البرلمان المنقسم.