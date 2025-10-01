إعلان

"انفجار غاز وانهيار جزء من مبنى".. ماذا يحدث في نيويورك؟

كتب : مصراوي

05:22 م 01/10/2025

انفجار غاز وانهيار جزء من مبنى في نيويورك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أفادت إدارة مكافحة الحرائق الأمريكية، اليوم الأربعاء، بانهيار جزء من مبنى سكني شاهق في مدينة نيويورك.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، مؤكدة أنها تتعامل مع بلاغ عن انفجار غاز أدى إلى انهيار ممر حرق النفايات في مبنى مكون من 20 طابقا في حي برونكس.

وتُظهر لقطات من الموقع مبنى شاهق انهار أحد أركانه من الطابق الأرضي حتى السطح.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها سكان قريبون سحابة من الغبار تتصاعد فوق المبنى بعد لحظات من الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 8:10 صباحا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكافحة الحرائق الأمريكية انهيار جزء من مبنى في نيويورك انفجار غاز بمبنى في نيويورك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة