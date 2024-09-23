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البيت الأبيض: خطر التصعيد في لبنان حقيقي والحل الدبلوماسي ممكن

11:49 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

البيت الأبيض

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وكالات

قال البيت الأبيض، إن خطر التصعيد في لبنان حقيقي وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي ممكن.

وأضاف البيت الأبيض، أننا نحاول العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشيرا إلى أن هناك قلق من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع البيت الأبيض، أنه من مصلحة الجميع حل الصراع على طول الخط الأزرق بشكل دبلوماسي، موضحا أن التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله.

وأكمل: "نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى".

البيت الأبيض لبنان إسرائيل إسرائيل وحزب الله حزب الله وقف إطلاق النار في غزة صفقة تبادل الأسرى إيران
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