أردوغان: لا أطماع لنا بأرض أي دولة.. وقسد يجب أن تحل صفوفها فورًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سوريا أمس، مؤكداً أن تنظيم قسد لا يمكنه الحفاظ على وجوده في المناطق التي يحاصر فيها داخل سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية، أن تركيا لن تقبل بإنشاء كيان انفصالي يهدد أمنها عند حدودها الجنوبية، مشددًا على أن أي استفزازات تُنفذ بذريعة العمليات في سوريا لا يجب أن تقع على حساب الأكراد في تركيا.

وتابع الرئيس التركي أن جميع المكونات في سوريا من عرب وأكراد وتركمان ودروز ومسيحيين سيحصلون على حقوقهم بشكل متساوٍ، وسوريا ستكون دولة استقرار، مضيفاً أن تركيا ستسعى لمساعدة الأكراد ولن تسمح بأي موقف يضر بحقوقهم، مع إدماج الأكراد في سوريا الجديدة.

وحول قسد، أكد أردوغان أن الطريق الوحيد أمام التنظيم هو الحوار، ويجب حل صفوفه وإلقاء سلاحه فوراً، مشدداً على أن تركيا لا تطمع في أرض أي دولة ولا تتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، لكنها لن تسمح بالمساس بمصالحها.

وأفاد الرئيس التركي بأن تركيا أجرت اتصالاً مثمراً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت خلاله عدة مواضيع منها المساهمة في أمن سوريا والكفاح المشترك ضد تنظيم الدولة.