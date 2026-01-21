30 ثانية من الرعب.. حكاية "ضحى" التي سحلها زوج شقيقتها في شوارع المنيا

المنيا-جمال محمد:

في العاشرة تمامًا من مساء أمس الثلاثاء، كانت شوارع حي السلخانة بجنوب مدينة المنيا تستعد مع برودة الجو إلى ليل هادئ كغيره من الليالي، فلم يكن أحد يعلم أن ثلاثين ثانية فقط ستكفي لتحويل المكان إلى مسرح دم، ولتحويل فتاة في ريعان شبابها إلى اسم جديد في سجل الضحايا.

وسط ظلام الليل، اخترقت سيارة نصف نقل «ثلاجة» السكون، مندفعة بسرعة غير مألوفة، قبل أن تصطدم بالفتاة "ضحى .س" 19 عامًا، لتقع أسفل عجلاتها، ويبدأ مشهد يفوق الوصف.

لم تتوقف السيارة، ولم تهدأ سرعتها، بل واصلت سيرها، تسحل جسد الفتاة لمسافة تقترب من 300 متر، بينما كانت صرخات المارة تتعالى، وقلوبهم ترتجف، دون أن تجد صرخاتهم من يستجيب لها ولم توقف السيارة أو ضمير سائقها.

كانت الثواني تمر ببطء قاتل، والجسد الصغير يُسحل على الأسفلت، حتى تحول الطريق إلى شاهد صامت على نهاية قاسية، ومع كل متر كانت الحياة تنسحب من جسد ضحى، إلى أن فارقت الحياة قبل أن تتمكن أي يد من إنقاذها، وتتناثر أجزاء من جسدها على الأسفلت، في مشهد مأسوي جعل البعض يسارع لإخفاء حركة الميت، والآخر يجري بعيداً بسبب مشهد لا يتحمله عقل.

شهود العيان أكدوا أن الحادث لم يكن عابرًا، بل سبقه توتر شديد وخلافات أسرية، وحاول السائق قبل ثوان من الواقعة الاصطدام بعدد من أهالي الفتاة، بسبب نزاعات مع أسرة زوجته، - شقيقة المجني عليها - وفي لحظة غضب، تحولت السيارة إلى أداة انتقام، فاندفع السائق نحو الفتاة وشقيقتها، لتلقى ضحى مصرعها، بينما أصيبت شقيقتها بجروح طفيفة، نُقلت على إثرها لتلقي العلاج، وحالتها مستقرة.

لم يكتفِ السائق بالمشهد، بل حاول الفرار هاربًا من المكان، تاركًا خلفه جسدًا مُسجى غارقًا في الذهول، إلا أن الأهالي، وقد امتزجت الصدمة بالغضب، لاحقوه في سباق يائس مع العدالة، حتى تمكنوا، بمعاونة أفراد الأمن، من ضبطه بالقرب من كوبري النيل بشارع الكورنيش، أثناء محاولته الهروب، ليُقتاد إلى قسم شرطة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، إلا أن المشهد كان قد اكتمل فصوله المأساوية.

أظهر الفحص إصابة الفتاة بكسور متعددة، ونزيف شديد بالرأس وسائر أنحاء الجسد، وانفصال أجزاء من جسدها نتيجة السحل، لتتأكد وفاتها في الحال.

نُقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وسط بكاء ذويها وذهول الحضور، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً:

أجزاء من جسدها انفصلت.. سيارة تنهي حياة فتاة في حادث مؤلم بالمنيا