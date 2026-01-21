برلماني: رسائل الرئيس في دافوس خارطة عمل لدعم القطاع الخاص

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية الرؤية الاقتصادية الواضحة والنداء الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين العالميين خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأوضح "جبيلي"، في تصريحات له، أن الخطاب الرئاسي لم يقتصر على تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بل قدم خارطة عمل استراتيجية مباشرة للحكومة، تحتم عليها التحرك الفوري لتفعيل مخرجات المشاركة الناجحة، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتوجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأشار إلى ضرورة ترجمة الرؤية الرئاسية إلى حزمة حوافز وتشريعات عاجلة، من خلال الإسراع في إصدار وتنفيذ حزمة حوافز استثمارية نوعية ومباشرة تستهدف قطاع الصحة والصناعات الدوائية والحيوية، وتذليل كافة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

ولفت النائب، إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية استثمارية وطنية، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على الصناعات الدوائية والتحول الرقمي يشير إلى أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وإنشاء مصانع للأدوية والتكنولوجيا الطبية، والبنية التحتية للصحة الرقمية، بما يعزز الأمن القومي الصحي ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

كما شدد على إدماج الاستثمار في الصحة ضمن استراتيجية تمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات توسع قاعدة المشاركة الخاصة في إدارة المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة عالية المهارة، واستغلال البنية التحتية في المدن الجديدة والمناطق اللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مجمعات طبية وصناعية دوائية متكاملة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخدم الأسواق الإقليمية.

وأكد على أن مجلس النواب سيكون شريكًا فاعلًا في دعم وتشريع أي مقترحات أو سياسات تقدمها الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة ومحددة زمنياً للاستفادة من رسائل دافوس، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي عبر الاستثمار الخاص ليس رفاهية، بل استثمار في صحة ورفاهية المواطن ورأس المال البشري، وهو أساس بناء الدولة القوية التي نسعى إليها.

