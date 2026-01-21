إعلان

انفجار مستودع ذخيرة تابع لقسد يسفر عن مقتل 7 وإصابة 20

كتب : مصراوي

01:28 م 21/01/2026

انفجار مستودع ذخيرة تابع لقسد أرشيفية

وكالات

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري اليوم الأربعاء، مقتل عدد من المدنيين والعسكريين نتيجة ألغام وعبوات زرعها تنظيم قسد في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: "نهيب بأهلنا المدنيين في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب بعدم الدخول إلى مواقع تنظيم قسد أو أنفاقه".

وأضافت: "قام تنظيم قسد ( قوات سوريا الديمقراطية ) وإرهابيو "بي كيه كيه" (حزب العمال الكردستاني) بتفخيخ الأبواب والممرات والأنفاق ووضع عبوات بأشكال صخور وطوب بناء، وتشريك الأثاث المنزلي والسيارات بمعظم مواقعهم السابقة إضافة للبيوت التي كانوا يتمركزون فيها وقرب الطرق العامة".

وأشارت إلى أن "تفخيخ تنظيم قسد طال المساجد وكذلك المصحف الشريف الذي تم العثور على كثير من النسخ الملغمة والموضوعة بأماكن غير مناسبة، لافتة إلى "استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين نتيجة هذه الألغام والعبوات".

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام سورية بمـقـتـل 7 جنود من الجيش السوري وإصابة 20 في حصيلة أولية جراء انفجار مستودع في اليعربية بريف الحسكة فخخته قسد قبيل انسحابها.

ودعت الهيئة الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو أثاث بغير مكانه والتواصل مع الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة.

