إعلان

الكرملين: بوتين سيلتقي ويتكوف غدا الخميس

كتب : مصراوي

01:56 م 21/01/2026

الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف يوم غد الخميس في موسكو.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين يوم غد، مشيرا إلى تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا.

وكان المبعوث الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف قد التقى أمس مع ويتكوف وجيرارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي على هامش منتدى دافوس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين سيلتقي ويتكوف غدا الخميس دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
علاقات

بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟
شئون عربية و دولية

أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي