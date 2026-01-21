الكرملين: بوتين سيلتقي ويتكوف غدا الخميس

وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف يوم غد الخميس في موسكو.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين يوم غد، مشيرا إلى تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا.

وكان المبعوث الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف قد التقى أمس مع ويتكوف وجيرارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي على هامش منتدى دافوس.