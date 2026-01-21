إعلان

بعد أزمة الطائرة.. ترامب يصل إلى زيورخ للمشاركة في قمة دافوس

محمد جعفر

02:26 م 21/01/2026

ترامب

هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في زيورخ منذ قليل وذلك بعد ساعتين تقريباً من الموعد المقرر أصلاً لوصولها.

بدأت رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس بدايةً متعثرة، إذ تسبب عطل كهربائي بسيط على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في اضطرار الطاقم إلى تغيير مسار الطائرة بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع كإجراء احترازي، وقد استبدل ترامب الطائرة في واشنطن.

وبدلاً من ذلك، سافر ترامب على متن إحدى الطائرات الأخرى المستخدمة كطائرة الرئاسة، وهي طائرة تستخدم عادة للرحلات الداخلية إلى المطارات الصغيرة.

