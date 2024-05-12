للمرة الـ29.. مرشد من الشيربا يكسر رقمه القياسي بصعود قمة إيفرست

كاتمندو - (د ب ا)

وصل أحد مرشدي جماعة الشيربا لقمة جبل إيفرست للمرة الـ29، ليكسر بذلك رقمه القياسي لأنجح محاولات صعود أعلى قمة في العالم.

وقال كيملال جاوتام، المسؤول الحكومي المتمركز عند معسكر قاعدة إيفرست لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المرشد البالغ من العمر 54 عامًا، وصل القمة اليوم الأحد ويواصل النزول حاليا.

وأكد مينجما شيربا رئيس شركة سيفن سمت تريكز لوكالة (د.ب.ا) إن كامي ريتا حقق هذا الإنجاز أثناء قيادته لمجموعة من المتسلقين إلى القمة.

وبهذا الإنجاز، تمكن كامي ريتا من تجاوز المرشد باسانج داوا شيربا الذي صعد جبل إيفرست 27 مرة.

ويشار إلى أن خبرة تسلق الجبال والمعرفة المحلية التي يتمتع بها أفراد الشيربا ضرورية من أجل مرور آمن للمئات من المتسلقين الذين يصعدون إيفرست سنويا.

ويذكر أن إدارة السياحة في نيبال أصدرت تصاريح لـ414 متسلقا هذا الموسم.

وتعد نيبال موطن ثمان من أعلى القمم الـ14 في العالم، حيث يبلغ ارتفاع جميعها أكثر من 8000 متر.