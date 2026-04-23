الجيش الإسرائيلي يعلن استسلام عنصر تابع لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات اللواء 300 اعتقلت عنصرا في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

قال الجيش في بيان له ،إن قواته تواصل العمل جنوب خط الدفاع الأمامي للعثور على وسائل قتالية وتطهير البنى التحتية التابعة لحزب الله، بهدف منع أي تهديد مباشر على بلدات المنطقة الشمالية.

وأضاف البيان، أن القوات رصدت أمس إرهابيا من وحدة قوة الرضوان كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات الإسرائيلية في المدى الزمني الفوري، وبعد وقت قصير من رصده، قام بالاستسلام وتسليم نفسه، ليتم اعتقاله وتحويله لمتابعة التحقيق لدى الوحدة 504.

أكد الجيش، أن استسلام المخرب جاء بعد نشاط مكثف لقواته في المنطقة لتدمير البنى التحتية الإرهابية، مشددا على أنه سيواصل العمل للدفاع عن خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديدات ضد المواطنين والقوات الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.