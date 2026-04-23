مقاوم للماء والغبار.. موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها الذكية الجديدة



وكالات

أعلنت موتورولا عن جهاز Edge 70 Pro الذي سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية من حيث المواصفات والأداء.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 162.7/75.6/7 ملم، وزنه 183 ج، إذ جهّز بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها 1272/2772 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 449 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 5200 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة 50+50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميجابيكسل.

دعمته موتورولا أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، وستطرحه بأسعار منافسة تبدأ من 350 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.