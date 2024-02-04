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BBC

الولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان مواقع للحوثيين في اليمن

10:27 ص الأحد 04 فبراير 2024

هجمات علي الحوثيين في اليمن ارشيفية

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واشنطن - (د ب أ)

قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا مجددًا مواقع للحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان صدر في واشنطن مساء السبت، إنه تم ضرب 36 هدفا في 13 موقعا.

وشملت هذه الأهداف مستودعات للأسلحة ومنظومات صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات دفاع جوي وأجهزة رادار.

وهذه هي العملية الأمريكية البريطانية المشتركة الثالثة في الأسابيع الأخيرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

واستهدف الحوثيون بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر.

وتتصرف الميليشيا تضامنا مع حماس وتستهدف سفن الشحن التي يزعم أنها على صلة بإسرائيل قبالة الساحل اليمني.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء السبت، إن جيوش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات إضافية ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضح البيان، أن "هذه الضربات تهدف إلى زيادة تعطيل وتقليص قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني".

ومن جانبه، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، نشره عبر منصة تلجرام في وقت مبكر من اليوم الأحد "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وأوضح أن الغارات كانت "13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء،و 9 غارات على محافظة الحديدة، و 11 غارة على محافظة تعز،و 7 غارات على محافظة البيضاء ،و7 غارات على محافظة حجة وغارة على محافظة صعدة".

وأضاف المتحدث العسكري في البيان "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".

الولايات المتحدة بريطانيا الحوثيين اليمن

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