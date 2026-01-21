إعلان

مقتل شخص وإصابة العشرات في تصادم قطار ببرشلونة

كتب : مصراوي

12:55 م 21/01/2026

مقتل شخص وإصابة العشرات في تصادم قطار ببرشلونة

(أ ب)

أعلنت السلطات الإسبانية تعليق خدمة قطارات الركاب في منطقة كاتالونيا بشمال شرق البلاد، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم قطار ركاب وقع في برشلونة ليلة أمس.

وأسفر الحادث الذي وقع في منطقة برشلونة، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 37 آخرين، حيث عملت فرق الإنقاذ ليلا للانتهاء من عمليات الإنقاذ، واصطدم القطار بجدار استنادي، ما أدى إلى سقوط الجدار على القضبان.

وفي الوقت نفسه، مازالت فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا آخرين على خلفية حادث تصادم قطارين يوم الأحد الماضي في جنوب إسبانيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، على بعد نحو 800 كيلومتر، وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقالت فرق الإنقاذ في كاتالونيا إن من بين 37 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء، خمسة وصفت حالتهم بالخطيرة، وستة آخرين في حالة أقل خطورة.

وقال رجال الإطفاء الإقليميون إن معظم المصابين كانوا في العربة الأولى من القطار، وأنهم قاموا بإجلاء جميع الركاب من القطار المنكوب.

