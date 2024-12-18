"غير مناسبة لبعض المناصب".. مسؤول سوري يثير الجدل بتصريحاته عن عمل المرأة

(وكالات)

أثار تصريح المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، عبيدة أرناؤوط، موجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصف طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية بأنها "غير مناسبة لبعض المناصب، مثل وزارة الدفاع".

وجاء هذا التصريح خلال لقاء صحفي، قال فيه أرناؤوط إن "كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف كوزارة الدفاع مثلاً".

وسرعان ما قوبلت تصريحات أرناؤوط برفض واسع من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبروا أن هذه التصريحات تعكس رؤية تمييزية بحق النساء، وتقلل من قدراتهن في تقلد المناصب العليا، بما في ذلك المناصب الحكومية الحساسة.

على صعيد آخر، استعرض سوريون أمثلة بارزة من تاريخ بلادهم تثبت الدور الريادي للمرأة السورية، ومن بين هذه الأمثلة أليس قندلفت، التي كانت أول امرأة عربية تمثل بلدها كسفيرة في مجلس الأمم المتحدة خلال الأربعينيات.

كما أعاد الناشطون التذكير بالمناضلة نازك العابد، التي قادت الحراك النسائي في سوريا وطالبت بحقوق المرأة السياسية، والتي تركت بصمة تاريخية في النضال ضد الاحتلال الفرنسي، حيث شاركت في معركة ميسلون وكانت رئيسة لجمعية النجمة الحمراء، التي شكلت النواة الأولى لمنظمة الهلال الأحمر السوري.