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أوكرانيا تُعلن إسقاط 50 طائرة مسيرة روسية

12:58 م الأحد 24 نوفمبر 2024

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 50 من أصل 73 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقتي أوريول وبريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت وتتبعت ما مجموعه 73 طائرة مسيرة روسية.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم الجوي الهائل من قبل الطائرات ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين .

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية 50 طائرة مسيرة معادية في مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفودهارد وتشرنيجوف وسومي وبولتافا وجيتومير.

وأضاف البيان أن 19 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، على الأرجح نتيجة لإجراءات الحرب الإلكترونية التي نفذتها القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن أربع طائرات مسيرة معادية لا تزال نشطة في المجال الجوي لأوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

أوكرانيا طائرة مسيرة روسية كييف
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