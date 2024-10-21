أبو الغيط يؤكد ضرورة التوصل الفوري لوقف اطلاق النار في لبنان

بيروت- (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة تتبنى أولويات محددة في مقدمتها أهمية وضرورة التوصل الفوري إلى وقف إطلاق نار مستقر ومقبول في لبنان ودون مدد زمنية مثلما يطرح هنا وهناك.

وأوضح أبو الغيط - في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى العاصمة بيروت اليوم الاثنين - أن هذا الأمر يتطلب العمل فورا وبأسرع وقت ممكن على انتخاب رئيس للبنان، لأن انتخاب رئيس توافقي معروف بوطنيته وخبرته سوف يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها وبالتالي يعود لبنان لممارسة دوره العربي والإقليمي بوضوح شديد.

وأشار إلى أنه التقى اليوم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعبر عن وقوف الجامعة العربية بالكامل في تأييدها للبنان في هذه المحنة بالغة الشدة.

ولفت الى أنه عبر عن عميق التعازي في هذه الخسائر البشرية التي لحقت بأبناء الشعب اللبناني.