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تسجيل أكثر من 100 إصابة بالكوليرا في 6 ولايات سودانية

10:31 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

تسجيل أكثر من 100 إصابة بالكوليرا في 6 ولايات سودا

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الخرطوم- (د ب أ)

أفاد تقرير سوداني بتسجيل أكثر من 100 إصابة بالكوليرا في ست ولايات سودانية.

ووفق ما نشرته صحيفة (المشهد) السودانية على موقعها الإلكتروني، عقد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اجتماعه أمس الأحد بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، مستعرضا تقارير الإدارات بالوزارة المتعلقة بمكافحة الأوبئة.

وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، تسجيل 107 إصابات جديدة في ست ولايات، ودون وقوع حالات وفاة جديدة حتى أول أمس السبت، مشيرا إلى أن كسلا سجلت 42 إصابة، والقضارف 15 إصابة، ونهر النيل 17 إصابة، والبحر الأحمر 12 إصابة، والشمالية سبع إصابات، وإصابة واحدة من سنار.

وطبقا للتقرير، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات التراكمي في 11 ولاية إلى 23 ألفا و887 إصابة، منها 677 وفاة.

الكوليرا وباء الكوليرا السودان
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