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بعد زلزال قوي.. موجات تسونامي تصل إلى بعض سواحل الفلبين (فيديوهات)

كتب : وكالات

05:18 م 09/06/2026

موجات تسونامي تصل إلى بعض سواحل الفلبين

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وصلت موجات تسونامي إلى عدد من السواحل الفلبينية، اليوم الاثنين، عقب زلزال قوي ضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب البلاد، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إخلاء واسعة وتحذير السكان من البقاء في المناطق الساحلية المنخفضة.

ودعا الرئيس الفلبيني ماركوس المواطنين إلى التوجه نحو المناطق المرتفعة والالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء، مؤكدًا أن سلامة السكان تمثل أولوية قصوى في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالكارثة.

تحذيرات عاجلة بعد الزلزال

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالًا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 35 كيلومترًا قبالة جزيرة مينداناو، ما دفع مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى إصدار إنذار عاجل بشأن احتمال وصول أمواج مدمرة إلى السواحل.

وأكدت السلطات الفلبينية تسجيل أول إصابة نتيجة موجات التسونامي، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإجلاء في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

كما أصدرت إندونيسيا واليابان وتايوان تحذيرات مماثلة، مع توقعات بوصول أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد إلى أجزاء من سواحلها خلال الساعات المقبلة.

41 قتيلًا وعشرات المصابين

وفي حصيلة أولية لتداعيات الزلزال، أعلنت السلطات مقتل 41 شخصًا وإصابة العشرات، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض وفي المناطق المعزولة.

وتسببت الهزة الأرضية في انهيارات أرضية وأضرار واسعة بالبنية التحتية والطرق، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المتضررة، في حين اضطرت آلاف العائلات إلى مغادرة منازلها والتوجه إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأشارت السلطات إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة مع استمرار عمليات البحث، بينما تواجه المستشفيات ضغطًا متزايدًا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين، الأمر الذي استدعى إنشاء مراكز طبية ميدانية لتقديم الرعاية والإسعافات العاجلة.

ويواصل السكان مواجهة الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال، فيما تعمل الحكومة وفرق الإغاثة على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الطبية للعائلات المتضررة.

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تسونامي الفلبين إندونيسيا اليابان تايوان

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