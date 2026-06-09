بعد زلزال قوي.. موجات تسونامي تصل إلى بعض سواحل الفلبين (فيديوهات)

وصلت موجات تسونامي إلى عدد من السواحل الفلبينية، اليوم الاثنين، عقب زلزال قوي ضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب البلاد، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إخلاء واسعة وتحذير السكان من البقاء في المناطق الساحلية المنخفضة.

ودعا الرئيس الفلبيني ماركوس المواطنين إلى التوجه نحو المناطق المرتفعة والالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء، مؤكدًا أن سلامة السكان تمثل أولوية قصوى في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالكارثة.

🇵🇭 - Developing: A powerful earthquake struck off Mindanao in the southern Philippines on June 8 (local time).



Early magnitude estimates are being revised and currently sit around 8.2, according to the German Research Centre for Geosciences and the U.S. tsunami warning system —… pic.twitter.com/723K9SRwnQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 8, 2026

تحذيرات عاجلة بعد الزلزال

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالًا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 35 كيلومترًا قبالة جزيرة مينداناو، ما دفع مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى إصدار إنذار عاجل بشأن احتمال وصول أمواج مدمرة إلى السواحل.

وأكدت السلطات الفلبينية تسجيل أول إصابة نتيجة موجات التسونامي، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإجلاء في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

Tsunami situation in the Philippines after a powerful 7.8 magnitude earthquake struck the region pic.twitter.com/cXUUTXWrPx — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

كما أصدرت إندونيسيا واليابان وتايوان تحذيرات مماثلة، مع توقعات بوصول أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد إلى أجزاء من سواحلها خلال الساعات المقبلة.

41 قتيلًا وعشرات المصابين

وفي حصيلة أولية لتداعيات الزلزال، أعلنت السلطات مقتل 41 شخصًا وإصابة العشرات، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض وفي المناطق المعزولة.

🇵🇭 - Update — A strong earthquake struck off Sarangani, Mindanao, in the southern Philippines at 7:37 a.m. on Monday, June 8 (local time). Magnitude estimates diverge: the Philippine agency Phivolcs puts it at 7.0, while GFZ and EMSC estimate 8.1–8.2 — preliminary figures that… pic.twitter.com/hKOKDj5QIl — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 8, 2026

وتسببت الهزة الأرضية في انهيارات أرضية وأضرار واسعة بالبنية التحتية والطرق، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المتضررة، في حين اضطرت آلاف العائلات إلى مغادرة منازلها والتوجه إلى مراكز إيواء مؤقتة.

Search and rescue operations are underway at the collapsed Savemore building in Barangay Calumpang, General Santos City, Philippines, while tsunami waves were also reported (Kiamba Port) after the M7.8 earthquake. #lindol #sismo #gempa https://t.co/tay2vqP6yB pic.twitter.com/2iviwWbtCY — GeoTechWar (@geotechwar) June 8, 2026

وأشارت السلطات إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة مع استمرار عمليات البحث، بينما تواجه المستشفيات ضغطًا متزايدًا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين، الأمر الذي استدعى إنشاء مراكز طبية ميدانية لتقديم الرعاية والإسعافات العاجلة.

ويواصل السكان مواجهة الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال، فيما تعمل الحكومة وفرق الإغاثة على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الطبية للعائلات المتضررة.