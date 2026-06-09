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على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب : سهيلة أسامة

06:16 م 09/06/2026 تعديل في 07:05 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بفستان أسود.. يارا السكري تخطف الأنظار (1)
  • عرض 12 صورة
    بفستان أسود.. يارا السكري تخطف الأنظار (3)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري بفستان أبيض أنيق (1)
  • عرض 12 صورة
    بفستان أسود.. يارا السكري تخطف الأنظار (2)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري بفستان أبيض أنيق (3)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (1)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (2)
  • عرض 12 صورة
    بفستان أسود.. يارا السكري تخطف الأنظار (4)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (4)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (5)
  • عرض 12 صورة
    يارا السكري بفستان أبيض أنيق (2)

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شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال استمتاعها بأجواء العطلة الصيفية.

تفاصيل إطلالات يارا السكري

وظهرت يارا بعدة إطلالات صيفية متنوعة، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا في إحدى الصور، كما ظهرت بإطلالة أخرى مكونة من توب باللون السماوي مع جيب بيضاء، وظهرت بفستان آخر باللون الأبيض.

تعليقات المتابعين على صور يارا السكري

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "القمر يارا ما شاء الله"، "جمالك في حتة تانية"، "قمر"، و"يا جمالك".

أعمال تنتظرها يارا السكري

على جانب آخر، تنتظر يارا السكري عرض فيلم صقر وكناريا، الذي يشارك في بطولته محمد عادل إمام وشيكو، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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