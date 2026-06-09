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شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال استمتاعها بأجواء العطلة الصيفية.

تفاصيل إطلالات يارا السكري

وظهرت يارا بعدة إطلالات صيفية متنوعة، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا في إحدى الصور، كما ظهرت بإطلالة أخرى مكونة من توب باللون السماوي مع جيب بيضاء، وظهرت بفستان آخر باللون الأبيض.

تعليقات المتابعين على صور يارا السكري

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "القمر يارا ما شاء الله"، "جمالك في حتة تانية"، "قمر"، و"يا جمالك".

أعمال تنتظرها يارا السكري

على جانب آخر، تنتظر يارا السكري عرض فيلم صقر وكناريا، الذي يشارك في بطولته محمد عادل إمام وشيكو، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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